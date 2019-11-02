أكّد الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أنني أنصح رئيس ​الحكومة​ المستقيل ​سعد الحريري​ بعدم ​تشكيل الحكومة​ تحت ضغط "​حزب الله​"، إلا اذا استطاع فرض شروط الإنتفاضة. أما عن إشتراط توزير رئيس التاير "الوطني الحر" الوزير المستقيل ​جبران باسيل​ لترؤسه الحكومة، فهو مرفوض. تسوية الحريري كانت مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، ولا نقبل أن يتساوى موقعه بموقع باسيل، فليتوقف هذا الإبتزاز".

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كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: لا نقبل أن يتساوى موقع الحريري بموقع باسيل وليتوقف هذا الابتزاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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