وزارة الأشغال: الفرق العاملة بتنظيف مجاري المياه تواصل عملها

اعلن المكتب الإعلامي ل​وزارة الأشغال​ ان فرق وزارة الأشغال تواصل أعمال التنظيف على كافة الأوتسترادات والطرق المشمولة بعقد تصريف المجاري وأقنية ​المياه​ وتطلب من المواطنين عدم رمي ​النفايات​ على الطرقات حتى لا تسد المجاري فتتحول الطرقات الى بحيرات تعيق حركة سيرالمواطنين.

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