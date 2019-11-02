النشرة: بدء التحركات الشعبية عن تقاطع ايليا في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان الحراك الاحتجاجي عند تقاطع "ايليا"، بدأ نشاطه اليومي بلافتة رفعها احد المحتجين وطلب فيها من سائقي السيارات اطلاق العنان لابواق سياراتهم اذا كانوا مع ​الثورة​ حيث تعالت في المكان اصوات ابواق السيارات وسط اجراءات امنية للجيش اللبناني

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