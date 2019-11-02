أكّد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ أن "عودة العمل في ​المصارف​ بعد أسبوعين من الإغلاق لم تشهد أي اضطرابات"، مشيرًا الى "أننا لا ننظر بإضافة أي ضوابط رسمية على رأس المال".

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كانت هذه تفاصيل خبر سلامة: عودة العمل بالمصارف لم تشهد أي اضطرابات ولا ننظر بإضافة أي ضوابط على رأس المال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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