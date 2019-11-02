الكتلة الوطنية: مطالبة السلطة بحكومة مستقلة متأخرة لكن إيجابية

لفت "حزب الكتلة الوطنية ال​لبنان​ية"، في بيان، الى أن "بعض أحزاب ​السلطة​ بدأ يطالب ب​حكومة​ مستقلة مصغرة من اختصاصيين وهذه المطالبة أتت متأخرة، لكنها تبقى إيجابية بغض النظر عن أسباب هذا التبديل في الموقف".

وذكر الحزب أنه "كان منذ انطلاقته ​الجديدة​ في 8 شباط الماضي، يطالب بتشكيل حكومة مستقلة من اختصاصيين، وكرر موقفه هذا في 7 حزيران الماضي خلال ​مؤتمر​ صحافي، وشدد عليه مرة أخرى قبيل انطلاق ​الثورة​ في 16 تشرين الأول خلال إطلاقه مشروع "أفعال" لمكافحة ​الفقر​ المدقع في لبنان. وهذا مطلب موحد للثوار الذين فقدوا الثقة بأحزاب السلطة، وفي الوقت عينه، مطلب عقلاني ونزيه وسيادي، وعلى الجميع، بمن فيهم "الكتلة الوطنية"، الانصياع للمواطنين، مصدر كل شرعية".

وشدد على أن "المقصود بالمواطنين، الجميع بمن فيهم مناصرو أحزاب السلطة، لكونهم أيضا ضحايا الإذلال عبر الممارسات الزبائنية وعمليات ​المحاصصة​ وهدر ​المال​ العام، مال المواطنين".