الجيش فجر قنبلة عثر عليها عند مدخل انصارية

افادت معلومات صحافية انه "تم العثور على ​قنبلة​ عند المدخل البحري لبلدة انصارية، فتم ابلاغ ​الجيش اللبناني​ عن القنبلة، وحضرت قوة من ​فوج الهندسة​، وعملت على تفجيرها في المكان نفسه، بعد ان قطعت الطريق من كل الجهات".



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