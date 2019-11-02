لفت عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن "ما قبل 17 تشرين الأول ليس كما بعده". الشعب قال كلمته: ​حكومة​ مستقلة. المنطق يقول إن الحكومات المستنسخة لم تعد تنفع. كفى مراوغة لأجل مصالح شخصية. كفى دورانًا في الحلقة الفارغة. لا حل عمليًا إلا حكومة مستقلة".

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كانت هذه تفاصيل خبر واكيم: المنطق يقول إن الحكومات المستنسخة لم تعد تنفع ولا حل عمليًا إلا حكومة مستقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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