الطرق المؤدية إلى عين التينة مقفلة من قبل الجيش وقوى الأمن الداخلي

أفادت معلومات صحفية بأن "الطرق المؤدية إلى عين التينة مقفلة من قبل الجيش وقوى الأمن الداخليّ وحضور كثيف للأجهزة الأمنية".
وقد تجمع عدد من مناصري حركة "أمل" أمام قصر بيت التينة.
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