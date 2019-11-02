الطرق المؤدية إلى عين التينة مقفلة من قبل الجيش وقوى الأمن الداخلي

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "الطرق المؤدية إلى ​عين التينة​ مقفلة من قبل ​الجيش​ و​قوى الأمن​ الداخليّ وحضور كثيف للأجهزة الأمنية". وقد تجمع عدد من مناصري حركة "أمل" أمام قصر بيت التينة.

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