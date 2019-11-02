مسؤول أميركي: لم يتم تأخير أي نفقات لمعدات عسكرية أميركية للجيش اللبناني

أكد مسؤول في الخارجية الأميركية لقناة "الحرة" انه "لم يتم تأخير أي نفقات أو مشتريات لمعدات عسكرية أميركية للجيش اللبناني"، مشيرا الى ان "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بتقوية قدرة القوات المسلحة اللبنانية لتأمين حدود لبنان والدفاع عن سيادته والحفاظ على استقراره".
ولفت الى ان "واشنطن تواصل دعم الجهود التي يبذلها الشعب اللبناني لتشكيل حكومة جديدة تتمتع بالكفاءة والفعالية من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي ووضع حد للفساد المستشري"، مؤكدا ان "الولايات المتحدة قلقة بشأن العنف أو الأعمال الاستفزازية ضد المتظاهرين".
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