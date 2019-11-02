رئاسة الجمهورية: عون يجري الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات لحل بعض العقد

اشار المكتب الاعلامي في ​رئاسة الجمهورية​ البيان الى انه "يتناقل بعض وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب معلومات مختلفة، وبعضها مختلق، حول اسباب عدم تحديد موعد ​الاستشارات النيابية​ الملزمة لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة"، مؤكدا ان "فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يجري، منذ تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، ​الاتصالات​ الضرورية التي تسبق تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، وذلك انطلاقاً من انّ الظرف الراهن في البلاد يتطلّب معالجة هادئة للوضع الحكومي تفضي الى حلّ بعض العقد المطروحة حتى يأتي التكليف طبيعياً، ما يسهّل لاحقاً عملية التأليف".

ولفت المكتب الى ان "التحديات الكبيرة التي سوف تواجه الحكومة العتيدة تفرض مقاربة سريعة لكن غير متسرّعة لعملية التكليف، لأنّ الاستعجال في مثل هذه الحالات يمكن ان تكون له تداعيات مضرّة"، مشددا على ان "موعد الاستشارات سيحدّد قريبا، مع العلم انّها ليست المرة الاولى التي يعمد فيها رئيس الجمهورية الى اجراء مشاورات تسبق تحديد موعد استشارات التكليف، وكان ذلك يتم في ظروف أفضل بكثير من الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد".