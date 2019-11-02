وزير الداخلية التركي: تركيا ليست فندقاً لعناصر داعش الأجانب

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن "تركيا ليست فندقاً لعناصر تنظيم داعش الإرهابي من مواطني الدول الأخرى"، مشيرا الى ان "تركيا نقلت عناصر داعش الإرهابي الأجانب الذين جرى ضبطهم في رأس العين وتل أبيض، خلال عملية نبع السلام، إلى سجون محصنة بمنطقة عملية درع الفرات شمالي سوريا".
وفي تصريح له لفت صويلو الى انه "بعد احتجاز هؤلاء لفترة في تلك السجون، سيجري إرسالهم إلى البلدان التي ينتمون إليها"، لافتاً إلى أن "بعض الدول تتملّص من استلام مواطنيها المنتمين إلى داعش، عبر إسقاط الجنسية عنهم".
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