الدفاع التركية: ندين الهجوم الوحشي في تل أبيض السورية

أفادت وزارة الدفاع التركية بـ "مقتل 13 مدنيًا وإصابة 20 بانفجار سيارة فخخت من قبل "حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوق شعبي بمدينة تل أبيض السورية"، مشيرة الى "أننا ندين بشدة الهجوم الوحشي لإرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" وندعو دول العالم إلى اتخاذ موقف تجاه هذا التنظيم".
وشددت الوزارة على "أنها تحمّل المسلحين الأكراد المسؤولية عن انفجار السيارة المفخخة في بلدة تل أبيض السورية".
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