الدفاع التركية: ندين الهجوم الوحشي في تل أبيض السورية

أفادت ​وزارة الدفاع التركية​ بـ "مقتل 13 مدنيًا وإصابة 20 ب​انفجار​ ​سيارة​ فخخت من قبل "​حزب العمال الكردستاني​ و​وحدات حماية الشعب الكردية​ في سوق شعبي بمدينة ​تل أبيض​ السورية"، مشيرة الى "أننا ندين بشدة الهجوم الوحشي لإرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" وندعو دول العالم إلى اتخاذ موقف تجاه هذا التنظيم".

وشددت الوزارة على "أنها تحمّل المسلحين الأكراد المسؤولية عن انفجار السيارة المفخخة في بلدة تل أبيض السورية".