مفوضية حقوق الإنسان العراقية: 260 قتيلا و12 ألف مصاب منذ بدء الاحتجاجات

أفادت ​مفوضية حقوق الإنسان العراقية​ بـ "مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألف آخرين وحرق نحو 100 مبنى حكومي منذ بدء ​الاحتجاجات​ مطلع تشرين الأول الماضي".

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