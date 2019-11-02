وفد مصري يتفقد أعمال سد ومحطة "يوليوس نيريري" الإنشائية بتنزانيا

تفقد وفد مصري أعمال سد ومحطة "يوليوس نيريري" الإنشائية لتوليد ​الطاقة​ الكهرومائية ب​تنزانيا​، والذي تنفذه شركتا "المقاولون العرب" و"السويدي إلكتريك" المصريتيان، بكلفة 2.9 مليار ​دولار​.

ولفت رئيس الجهاز المركزي المصري للتعمير ​اللواء​ محمود نصار الذي ترأس الوفد في زيارة تنزانيا، إلى أن "​القيادة​ السياسية المصرية تولي اهتماما كبيرا ومتابعة دورية للمشروع المخطط الانتهاء منه في حزيران 2022".

وأشار نصار إلى أن "المشروع يهدف إلى السيطرة على فيضان نهر روفيجي، جنوب غرب مدينة دار ​السلام​ العاصمة التجارية وأكبر مدن تنزانيا".

ويبلغ طول السد 1025 مترا عند القمة، بارتفاع 131 مترا، بسعة تخزينية نحو 33.2 مليار متر مكعب، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميغاواطا، حيث يشمل إنشاء 4 سدود فرعية لتكوين الخزان المائي.

