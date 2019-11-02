المراحل الأساسية المقبلة للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة









اسماء السيد - واشنطن: ستشهد حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أطلقت منذ أشهر، تسارعا كبيرا مع أوائل عمليات الاقتراع للحزب الديموقراطي في بداية 2020 من أجل اختيار من سيتحدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نوفمبر 2020.

في ما يلي المحطات الرئيسة في هذه الحملة قبل عام تماما من الاقتراع الرئاسي:

- 20 نوفمبر 2019: مناظرة للديموقراطيين -

تجري في هذا الموعد مناظرة خامسة بين المرشحين الديموقراطيين العشرة الذين تشير استطلاعات الرأي والتبرعات التي حصلوا عليها إلى تقدمهم من أصل عشرين مرشحا يتنافسون حاليا، وهو رقم قياسي.

من المقرر أن تجري مناظرة سادسة في 19 ديسمبر، وست مناظرات لانتخابات الحزب الديموقراطي في 2020.

- 3 فبراير 2020: اجتماع "المجالس الانتخابية" في ولاية أيوا -

تتمتع هذه الولاية الريفية الصغيرة بثقل لا يتناسب مع حجمها في الانتخابات الأميركية لأنها أول ولاية تصوّت في الانتخابات التمهيدية. و"مجالسها الانتخابية" هي عمليات تصويت بدائية يعبّر فيها الناخبون عن آرائهم وقوفا في بعض الأحيان، ويتجمعون في كتل لتأييد مرشحيهم.

- من 11 إلى 29 فبراير: ثلاث ولايات أساسية -

تستمر انتخابات الحزب الديموقراطي في ثلاث ولايات وتجري متابعتها بدقة، لأنها تنظم بعد اقتراع أيوا ويمكن أن تدفع مرشح قدما أو تخيّب أمله. والولايات الثلاث هي نيوهامشير (11 فبراير) ونيفادا (22) وكارولاينا الجنوبية (29).

- 03 مارس: الثلاثاء الكبير -

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سلسلة من الانتخابات التمهيدية في هذا اليوم الحاسم الذي يسمى "الثلاثاء الكبير" ويمكن أن يشكل محطة حاسمة لاختيار مرشح الحزب الديموقراطي. تجري عمليات الاقتراع في 15 ولاية بينها الولايتان اللتان تضمان أكبر عدد من السكان كاليفورنيا وتكساس، وكذلك في واحد من أراضي ما وراء البحار.

وحتى يونيو تنظم الولايات والأراضي الأخرى انتخاباتها التمهيدية.

- من 13 إلى 16 يوليو: مؤتمر الحزب الديموقراطي -

بعد عام من حملة مكثفة بين عدد قياسي من المرشحين الذي اتسموا بتنوع غير مسبوق، يختار الحزب الديموقراطي مرشحه للانتخابات الرئاسية.

- من 24 إلى 27 أغسطس: مؤتمر الحزب الجمهوري -

يفترض أن يتم اختيار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي يلقى دعما رسميا من الحزب الجمهوري ويتمتع بشعبية كبيرة من قاعدته، مرشحا لولاية ثانية ما لم يتم عزله، وهذا ما يبدو غير مرجح حاليا.

- 29 سبتمبر: أول مناظرة بين المرشحين للرئاسة -

يتواجه المرشحان الجمهوري والديموقراطي على قناة تلفزيونية مرة أولى، قبل مناظرتين أخريين في 15 و22 أكتوبر. اما المرشحان لمنصب نائب الرئيس فيتواجهان في مناظرة في السابع من أكتوبر.

- 03 نوفمبر: الانتخابات الرئاسية -

ملايين الناخبين الأميركيين يتوجهون إلى مراكز التصويت لانتخاب رئيس للولايات المتحدة.

