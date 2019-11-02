العثور على 31 مهاجرًا باكستانيًا في شاحنة في فرنسا

اسماء السيد - نيس: عثر على 31 مهاجرًا من باكستان مخبئين في شاحنة في جنوب فرنسا، وفق ما أعلن النيابة العامة السبت. وقالت النيابة العامة إن السائق، وهو أيضًا من باكستان، تم توقيفه.
تأتي الأنباء بعد العثور على جثث 39 شخصًا يعتقد أنهم فيتناميون، داخل شاحنة تبريد في بريطانيا في الشهر الماضي. وكشف ذلك مخاطر طرق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
عثر على مجموعة المهاجرين الباكستانيين خلال عملية تفتيش روتينية على طريق سريع قرب الحدود الإيطالية الجمعة، وفق المدعين الفرنسيين. وتم تسليم المهاجرين، بينهم ثلاثة مراهقين، إلى السلطات الإيطالية عملًا بقواعد الهجرة.
قال مكتب النيابة العامة في نيس في جنوب شرق فرنسا "سنحاول معرفة إمكان التوصل إلى شبكة كما نفعل في مثل هذه الحالات".
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