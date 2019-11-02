وزير الإعلام الأردني سابقا: "الجزيرة" لعبت دورا سلبيا في المجال العربي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال الدكتور صالح القلاب وزير الإعلام الأردني السابق، إن قناة الجزيرة القطرية منذ بدايتها كانت تلعب دورا سلبيا في المجال العربي.

وأضاف القلاب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "TEN"، أن "الجزيرة" توفرت لها إمكانيات كبيرة ساعدتها في القيام بدور معين في المنطقة العربية.

وأكد القلاب أن فضائية الجزيرة أدت إلى ما يجري في العراق وفي سوريا ولبنان وليبيا مشددًا على ضرورة عدم منح قناة الجزيرة لدور أكبر من دورها محذرًا من تفخيم قناة الجزيرة وإعطائها أكبر من حجمها.