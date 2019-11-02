قال الدكتور صالح القلاب وزير الإعلام الأردني السابق، إن قناة الجزيرة القطرية منذ بدايتها كانت تلعب دورا سلبيا في المجال العربي.
وأضاف القلاب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "TEN"، أن "الجزيرة" توفرت لها إمكانيات كبيرة ساعدتها في القيام بدور معين في المنطقة العربية.
وأكد القلاب أن فضائية الجزيرة أدت إلى ما يجري في العراق وفي سوريا ولبنان وليبيا مشددًا على ضرورة عدم منح قناة الجزيرة لدور أكبر من دورها محذرًا من تفخيم قناة الجزيرة وإعطائها أكبر من حجمها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام الأردني سابقا: "الجزيرة" لعبت دورا سلبيا في المجال العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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