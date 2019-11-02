شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المشروعات بالبرلمان تستمع غداً إلى رؤى ممثلى اتحاد التنمية الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إن اللجنة ستستمع غداً إلى رؤى ممثلي اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، حول مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان، بحضور رئيسا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وهيئة التنمية الصناعية.

وأضاف "مرعى" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن اللجنة ستنظم اجتماعات أخرى هذا الأسبوع سيحضرها ممثلين عن إتحاد المشروعات الصغيرة نيابة عن المستثمرين فى هذا القطاع، لفتح نقاش موسع حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، للوصول إلى صيغة تحقق توافق جميع الجهات، وتحقق أكبر مصلحة للشباب.

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وأشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، إلى أن اللجنة ستعقد أيضاً اجتماعان لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للوقوف على المعوقات التى تواجههم وبحث كيفية تذليلها، ثم تعقد اللجنة اجتماع أخير لعرض فلسفة مشروع القانون وأخذ الموافقة المبدأية عليه.