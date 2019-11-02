شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: حل أزمة الدوحة بيد الشعب القطرى وعليهم اقتلاع نظام تميم من جذوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، الكاتب السعودى، أن الحل لأزمة قطر، بيد الشعب القطري ، من خلال اقتلاع نظام تميم بن حمد من جذوره هو الحل، بعدما باع عروبة قطر للأتراك والإيرانيين ولم يتبقى لهم من عروبتهم سوى موقعهم الجغرافي.

وقال الكاتب السعودى، في تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن تميم بن حمد وضع القطريين وثرواتهم تحت ابتزاز تركيا الذي تواجدت قواتها فى الدوحة لنهب القطريين والاستيلاء على ثرواتهم.

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وتابع خالد الزعتر :"فى ذكرى وفاة لشيخ_زايد رحمه الله نتذكر رمزًا عربيًا لن تنساه الذاكرة، كان مدرسة فى العروبة، وقائدًا عربيًا كان يؤمن بأن الدم العربى أغلى من النفط العربى، أسس دولة لاتزال تسير على خطاه ونهجه حاضرة وداعمة بكل إمكانياتها وطاقاتها للقضايا العربية.

واستطرد الزعتر:" لا يهاجم الإمارات إلا شخص أحمق أو جاهل لم يقرأ جيدًا سيرة الرمز العربى الراحل الشيخ زايد ومواقفه العربية التى لاتزال الإمارات تسير على خطاه فى الوقوف بكل إمكانياتها لخدمة القضايا العربية وللاستثمار فى الإنسان العربى، دولة نشطة فى العمل الإغاثى والإنساني".