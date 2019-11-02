شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا نيوز تبث تقريرا حول أبرز أكاذيب الإخوان بشأن مياه نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على الأكاذيب التى روجتها قنوات الإخوان بشأن مياه نهر النيل، مشيرة إلى أن قنوات الإخوان الإرهابية تواصل ترويج الأكاذيب، واختلاق أخبار ليس لها أساس من الصحة لترويج لأفكار ليس لها أى أساس إلا فى عقولهم المريضة الساعة، لتحويل أى إنجاز مصرى على أرض الواقع ليبدو وكأنه جزء من مؤامرة وهى سياسة المؤامرة والتخوين الراسخة فى عقول أعداء الوطن اللذين يتلقون الأموال من رعاة الإرهاب لتدمير الدولة المصرية بالأكاذيب والأخبار المفبركة.

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وقالت القناة فى تقريرها إن توصيل مياه النيل إلى سيناء يأتى ضمن خطط الدولة المعلنة لتعمير سيناء من خلال توفير مصادر مياه من المياه الجوفية ومياه البحر التى تم تحليتها وسدود حصاد الأمطار والمياه التى يتم إعادة استخدامها.

وأضافت القناة، أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تطرح الأراضى التى يتم توصيل البنية التحتية لها فى مزادات علانية للمواطنين المصريين ثم يتم بعد ذلك توصيل المياه إلى الأراضى المخصصة للمواطنين بعد الانتهاء من البنية التحتية لها.