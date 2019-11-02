شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال الدورة 54 لتدريب الصحفيين الشبان الأفارقة بـ"الأعلى للإعلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مركز التدريب، التابع للمجلس الأعلى للإعلام، اليوم السبت، حفل افتتاح الدورة التدريبية الـ54 للصحفيين الشبان الأفارقة، التى ينظمها المجلس بالتعاون مع اتحاد الصحفيين الأفريقيين برئاسة الكاتب الصحفى محفوظ الأنصارى تحت رعاية رئيس المجلس الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد وحضر نيابة عنه الدكتور عصام الدين فرج أمين عام المجلس.

كما حضر الافتتاح صالح الصالحى عضو مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومسئول التدريب بالمجلس والدكتورة سامية عباس أمين عام اتحاد الصحفيين الأفريقيين.

Advertisements

ومن جانبه رحب الدكتور عصام الدين فرج أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالحضور وتمنى أن تكون الدورة الـ٥٤ مثمرة وتؤدى الغرض الذى من أجله بدأت هذه الدورات.

وتناول الحضور الحديث عن أهمية التدريب والالتقاء بين الأخوة الأفارقة من الصحفيين وكيفية تبادل الخبرات المختلفة من خلال برنامج تدريبى حافل بالمحاضرات والزيارات العلمية والسياحية للتعرف على المعالم السياحية القديمة والحديثة لمصر.

جدير بالذكر أن عدد شباب الصحفيين الأفارقة المشاركون بالدورة 20 دارسا أفريقيًا من 20 دولة أفريقية من: انجولا- بوركينا فاسو- بتسوانا- الكاميرون- الكونغو برازفيل – كوت ديفوار- جيبوتى- جامبيا- كينيا- ليسوتو- المغرب- ناميبيا- النيحر- نيجيريا- السنغال- السودان- جنوب السودان- أوغندا-جنوب أفريقيا- زيمبابوى.، كما يتم تدريب 6 صحفيين مصريين من الصحف المصرية، ويشارك عدد 3 من النقباء الأفارقة من الدول "السنغال – نيجيريا- السودان" فى فعاليات الدورة.