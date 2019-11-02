شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام أردوغان ينقلب على تميم .. تلفزيون تركيا يفضح انتهاك قطر لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الرئيس التركى رجب طيب اردوغان يستخدم سلاح "الإعلام المحرض" ضد حليفه تميم بن حمد أمير قطر، للحصول على لمزيد من المال وتوسيع النفوذ التركى داخل قطر، إذ أذاعت قناة "تي آر تي" التابعة للحكومة التركية، تقريرا يفضح استغلال الحكومة القطرية للعمال، وانتهاكات الواضحة لملف حقوق الإنسان.

وأستشهد التقرير الذى تم أذاعته بقناة "TRT" بتقرير حقوقية تطالب الحكومة القطرية على التحقيق والإعلان عن سبب وفاة العمال المهاجرين ، بعد أن وجدت أبحاث جديدة أن ضربة الشمس هي السبب المحتمل لوفيات القلب والأوعية الدموية بين العمال".

وقناة "تي آرتي" قناة فضائية ضمن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية «تي آر تي» ، ويوجد منها نسخة ناطقة بالعربية تم افتتاحها بموجب قرار حكومة حزب العدالة والتنمية، بزعم تدعيم التواصل الثقافي والأخوي بين تركيا والعالم العربي بداية شهر أبريل 2010.

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وعلق الكاتب السعودى، خالد الزعتر، على ما فعلته القناة التركى، قائلا :"قناة TRT التركية تفتح ملف الحديث عن انتهاكات قطر لحقوق الإنسان ، يبدو أنه نوع من أنواع الابتزاز التركي نتيجة لتأخر وصول الأموال القطرية إلى الخزينة التركية والضغط لرفع مستوى الاستثمارات القطرية في تركيا ".

وطرح مجموعة من التساؤلات بشأن هذا الحدث، قائلا:"ما بعد حديث قناة TRT التركية عن انتهاكات قطر لحقوق الإنسان، هل ستحرك قناة الجزيرة باتجاه فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، أم أن القوات التركية في الدوحة هي من تحكم ، وهي من ستدفع تميم للرضوخ لهذا الابتزاز التركي ويقدم المزيد من الدعم الاقتصادي لأردوغان ".