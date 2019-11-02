شكرا لقرائتكم خبر عن قمع أردوغان ..القبض على رئيسة بلدية تابعة لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل نظام أردوغان انتهاكاته وقمعه المستمر ضد معارضيه في تركيا، حيث ألقت السلطات التركية، القبض على 15 شخصًا، من بينهم جازيا دومان رئيسة بلدية مقاطعة سراى بمدينة فان التركية، التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي.

ووفقًا للبيان الذى أصدرته مديرية أمن مدينة فان، الذى نشرته المنصات التركية المعارضة، فإن السلطات التركية اتهمت رئيسة البلدية بما اعتبرته تنفيذ عملية هيكلة المجال النسائي للذين يعملون مع حزب العمال الكردستاني، ومن بين الذين ألقي القبض عليهم كل من مقدس كارا كوتش مرشح نائب فان عن حزب الشعوب الديمقراطى، وروجبين اكداغ مرشح رئاسة بلدية جوربينار التابع لحزب الشعوب الديمقراطى ، وكذلك جازيا دومان رئيسة بلدية ساراى التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي.

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