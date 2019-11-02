الأحد.. إعلان كشوف المتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن غدًا الأحد، يجري إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين في انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، وتلقي الطعون وفحصها في اليوم التالي، ويجرى إعلان الكشوف النهائية يوم 5 نوفمبر المقبل، ويسمح بالدعاية الانتخابية في اليوم التالي.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية بلغ 825 متقدمًا، منهم 485 طالبًا و340 طالبة.

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وأضاف دسوقي، أن الأعداد المتقدمة للترشح شملت تقديم 52 طالبًا بكلية التربية للترشح، و67 بكلية التجارة، و74 بكلية الطب البيطري، و51 بكلية العلاج الطبيعي، و45 بكلية الآداب، و47 بكلية الثروة السمكية، و56 بكلية الطب البشري، و58 بكلية التربية النوعية، و56 بكلية التربية الرياضية.

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه تقدم للترشح 45 طالبًا بكلية العلوم، و50 بكلية الهندسة، و23 بكلية الألسن، و67 بكلية الزراعة، و52 بكلية الصيدلة، و38 بكلية التمريض، و15 بكلية طب الفم والأسنان، و29 بكلية الذكاء الاصطناعي.

وكشف رئيس الجامعة، عن إجراء انتخابات الجولة الأولى في الكليات يوم 10 نوفمبر القادم، وتجرى انتخابات الإعادة في اليوم التالي، بينما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات سوف تجرى يوم 12 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات في اليوم التالي، فيما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم 14 نوفمبر.