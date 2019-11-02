التضامن تطلق الاثنين صندوق عطاء الخيري لتمويل أنشطة ذوي الإعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تطلق غدا وزارة التضامن الاجتماعي صندوق "عطاء" أول صندوق خيري تخصص أمواله لصالح الأشخاص ذوي الاعاقة، على أن يكون طرح وثائق عطاء عن طريق الاكتتاب العام يوم 5 نوفمبر الجاري.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان صحفي اليوم السبت إنه سيتم فتح باب الاكتتاب في وثائق الصندوق اعتبارا من 5 نوفمبر لمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تجاوز الشهرين لتنتهي في 4 يناير 2020 ويجوز غلق باب الاكتتاب بعد مرور 5 أيام من تاريخ فتح باب الاكتتاب في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة.

وأضافت أن شركة أزيموت مصر ستقوم بإدارة استثمارات الصندوق علما بأنه سيتم الاكتتاب في الوثائق من خلال بنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس بمختلف فروعهم، بقيمة اسمية للوثيقة 10 جنيهات، وتسدد قيمة الوثيقة المكتتب فيها نقدا بنسبة 100٪ عند الاكتتاب.

وبحسب البيان يكون الحد الأدنى للاكتتاب بوثيقة واحدة فيما لا يوجد حد أقصى للاكتتاب في وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق، علما بأن الاكتتاب في الصندوق يمثل تنازل عن عائد الاستثمار لدعم ذوي الإعاقة.