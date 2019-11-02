كيف تتأثر أسعار الدواجن الحية بتفعيل قرار حظر الاستيراد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار حظر استيراد الدواجن وأجزائها من الخارج والذي بدأ تنفيذه من الشهر الجاري، لن يكن مؤثرا على الأسعار في السوق المحلي.

وكانت اللجنة المكونة من وزارات الزراعة والتموين والداخلية، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن وجهاز الخدمة الوطنية والجهات الرقابية، والمُسماه بـ"222"، قررت سبتمبر الماضي، اتخاذ حزمة من الإجراءات لحماية الإنتاج المحلي من الدواجن، بحظر استيراد الدواجن وأجزائها من الخارج، وتلبية احتياجات الجهات المستوردة من الإنتاج المحلي من الدواجن وبيض المائدة.

وأضح السيد، أن مصر تستورد نحو 50 ألف طن في العام، مقابل إنتاج نحو 1.3 مليون طن، مما يجعل الاستيراد غير مؤثر بشكل كبير.

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وأضاف السيد أنه من الضروري تذليل العقبات أمام المربيين تزامنا مع قرار الحظر، كي يستمر في الإنتاج وتجنبا لحدوث أي أزمات.

وأضاف السيد، إلى ضرورة وضع سعر جيد وعادل للمربي والمستهلك، حيث أن السعر العادل للدواجن يضمن استمرار عدد كبير من المنتجين والمربين في منظومة الإنتاج.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.