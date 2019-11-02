مقتل 7 أشخاص في انفجار قنبلة جنوب أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب أ):

قُتل سبعة أشخاص اليوم السبت، عندما اصطدمت مركبتهم بقنبلة زُرعت على جانب طريق في إقليم باكتيكا جنوب أفغانستان.

ووقع الحادث في الصباح، عندما كان الضحايا في طريقهم إلى أعمالهم في منطقة "سرحوزه" بالإقليم، طبقا لما ذكره عضوا المجلس الإقليمي، باختيار جول همت وعزيز عزيز.

وكان أربعة من الضحايا أفرادا من نفس الأسرة، حسب المسؤولين.

ويزرع أفراد من طالبان قنابل لاستهداف القوات الأفغانية، لكن كثيرا ما تتسبب في مقتل مدنيين.

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وقال المتحدث باسم قائد شرطة إقليم بغلان، أحمد جواد بشارات اليوم السبت إن قنبلة زُرعت على جانب طريق في إقليم بغلان شمال البلاد، أسفرت عن إصابة 15 مدنيا.

وتردد أن القنبلة زُرعت بالقرب من مقر الشرطة في عاصمة الإقليم، مدينة بول-اي-خمري.

ووثقت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان سقوط 8239 مدنيا بين قتيل وجريح في الأشهر التسعة الأولى من العام.

ووصفت العبوات الناسفة، سواء استخدمت في هجمات انتحارية أو غيرها، بأنها الأسباب الرئيسية لسقوط ضحايا مدنيين في الدولة المضطربة.