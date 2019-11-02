روسيا: نتوقع أن تستفيد أفريقيا من المشاركة النشطة مع موسكو

أعرب السفير الروسي لدى زيمبابوى نيكولاى كراسيلنيكو عن توقعه أن تستفيد العواصم الإفريقية، بما فيها مدينة هراري العاصمة، من المشاركة النشطة مع موسكو في مجالات كثيرة، موضحا أن هذه المجالات تتضمن التجارة والاستثمار والتعاون العلمي والفني العسكري والإنساني.

وقال كراسيلنيكو - في مقابلة صحفية نشرت، اليوم السبت - "إن قمة روسيا - إفريقيا، التي عقدت في سوتشي مؤخرا، ستساعد على تعزيز العلاقات

بين روسيا وزيمبابوي، حيث تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح للمساعدة على تنفيذ استراتيجية التحول الاقتصادي في زيمبابوي".



وأضاف أن التعاون بين هراري وموسكو سيساعد زيمبابوي على تحقيق هدف تحويل اقتصادها إلى اقتصاد الدولة ذات الدخل المتوسط بحلول عام 2030.. مشيرا إلى أن زيمبابوي في ظل الإدارة الجديدة ستقوم بدور كبير

في عملية بناء نظام أكثر عدلا ومساواة في مجال العلاقات الدولية يقوم على أساس مبادئ احترام السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وتشجيع الهوية الوطنية مع التنوع الحضاري".وأكد السفير الروسي أن بلاده ستتعاون مع زيمبابوي في مجالات الطاقة والنقل والمواصلات ومجالات أخرى كثيرة، معربا عن اعتقاده أنه ستتم إقامة مشروعات روسية إفريقية جديدة في مجالات التعدين والزراعة والتعليم والرعاية الصحة، لافتا إلى استعداد بلاده للمشاركة بخبرتها مع شركائها الأفارقة في مجالات تطوير البنية الأساسية للطاقة والنقل والمواصلات.