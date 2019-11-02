ستولتنبرج: ينبغي على أوكرانيا تحديث قطاع الدفاع للحصول على عضوية الناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج ، اليوم السبت ، إنه ليس على أوكرانيا تقديم طلب جديد لنيل عضوية الحلف.

وأوضح ستولتنبرج -في تصريح صحفي أوردته صحيفة ( أوكرانيا بالعربية) عبر موقعها الإلكتروني- أن "أوكرانيا ينبغي أن تركز في الفترة القائمة على الإصلاحات وتحديث قطاع الدفاع

إضافة إلى تشديد برامج مكافحة الفساد وتحسين نظام القضاء"، مؤكدًا أن تنفيذ تلك الإصلاحات يقربها من تحقيق خطة العمل لعضوية الحلف ونيل العضوية نفسها.وتابع قائلا إن "أوكرانيا يمكن أن تتقدم بطلب جديد، إلا أنه لا ضرورة في ذلك، لا شك أن أوكرانيا تسعى للانضمام إلى الحلف غير أن العضوية ومسألة خطة العمل ليستا في صلب الاهتمامات حاليا".وأضاف ستولتنبرج أن "خطة العمل هي جزء لا يتجزأ من طريق العضوية إلا أن أوكرانيا تملك أساسا عددا من الآليات وهي لجنة أوكرانيا والناتو، والبرنامج الوطني السنوي، ورزمة المساعدات الشاملة.. لقد امتلكتم ما يكفي من العناصر المفيدة اللازمة للحصول على خطة العمل لنيل العضوية ".