أعلنت الشرطة السويدية، اليوم السبت اعتقال ثلاثة أشخاص ، مشتبه في ضلوعهم في انفجار بإحدى الشقق بعقار سكني بمدينة "مالمو" جنوبي البلاد. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن الانفجار - الذي وقع صباح اليوم - أسفر عن تحطم النوافذ الزجاجية ،وباب الشقة، إلا أنه لم يسفر عن إصابات بشرية.

وقال المتحدث باسم الشرطة ، بيتر مارتن ، إن المعلومات الأولية ترجح أن هذا الانفجار ليس له صلة بالانفجار الذي وقع أمس /الجمعة/ حيث أسفر عن تدمر سيارة ومبنى.

وأفادت وسائل إعلامية محلية بأن فرق تفكيك القنابل تم استدعاؤها لأكثر من ثلاثين مرة خلال الشهرين الماضيين؛ لفحص قنابل "محتملة" في مناطق متفرقة من البلاد.

صباح اليوم - أسفر عن تحطم النوافذ الزجاجية ،وباب الشقة، إلا أنه لم يسفر عن إصابات بشرية.وقال المتحدث باسم الشرطة ، بيتر مارتن ، إن المعلومات الأولية ترجح أن هذا الانفجار ليس له صلة بالانفجار الذي وقع أمس /الجمعة/ حيث أسفر عن تدمر سيارة ومبنى.وأفادت وسائل إعلامية محلية بأن فرق تفكيك القنابل تم استدعاؤها لأكثر من ثلاثين مرة خلال الشهرين الماضيين؛ لفحص قنابل "محتملة" في مناطق متفرقة من البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال ثلاثة أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في انفجار بعقار سكني في السويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.