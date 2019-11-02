الرئيس العراقي ورئيس "ائتلاف دولة القانون " يؤكدان ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات بالعراق

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس "ائتلاف دولة القانون "نوري المالكي، اليوم السبت ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات ، وعدم الإخلال بالأمن ، وعمل مؤسسات الدولة.
وذكر مكتب المالكي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية اليوم - أن رئيس "ائتلاف دولة القانون "استقبل بمكتبه اليوم ، الرئيس برهم صالح ، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، واستعراض الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تلبية مطالب المتظاهرين.
وشدد الجانبان - حسب البيان - على ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات ، وعدم الإخلال بالأمن ، والحيلولة دون استمرار حالة الشلل التي أصابت مؤسسات الدولة ، والمدارس ، والجامعات ، وشركات النفط والموانئ، ، والإسراع في تنفيذ أجندة الإصلاح التي أعلنت عنها الحكومة وحازت على ثقة ممثلي الشعب في مجلس النواب.
وطالبا القوى السياسية بدعم الحكومة ، وضرورة تحلي الجميع بالوعي لتفويت الفرصة على من أسماهم ب "أعداء الوطن".
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