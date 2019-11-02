مقتل وإصابة 6 أشخاص بهجوم مسلح في بوروندي

أعلنت الشرطة في بوروندي اليوم السبت مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة أخرين، إثر إطلاق مسلحين يرتدون ملابس الشرطة الرصاص عليهم في حانة في مدينة "بوجمبورا".
وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن إطلاق النار وقع مساء أمس الجمعة في منطقة "روهيرو" التي يندر بها أعمال العنف.
وقال موسى نكورونزيزا، نائب المتحدث باسم الشرطة إن المسحلين نفذوا الهجوم ببنادق من طراز
وأفاد جندي حراسة لأحد كبار المسئولين، حيث كان متواجدا بالقرب من موقع الحادثة، بأن الشرطة نفذت حملات ملاحقة صباح اليوم للبحث عن المسلحين، إلا أنها لم تعتقل أحد حتى الآن.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في سبتمبر الماضي أن بوروندي عرضة لموجة من أعمال العنف مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام المقبل، وسط الأزمات السياسية التي تعيش فيها، فيما نفت الحكومة هذه التصريحات.
يذكر أن مئات البورونديين قتلوا خلال اشتباكات مع قوات الأمن منذ عام 2015، كما فر أكثر من 400 ألف مواطن إلى تنزانيا وروندا والكونغو الديمقراطية، وذلك بعدما خاض الرئيس الحالي بيير نكورونزيزا الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة مخالفا بذلك لما ينص عليه القانون الذي يسمح للرئيس بتولي فترتين رئاسيتين فقط.
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