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الأمن اللبناني يحذر من تبادل صور وفيديوهات غير لائقة

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دعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني المواطنين إلى عدم أخذ صور فوتوغرافية أو فيديوهات بشكل غير لائق في أي ظروف، حتى لا يتم ابتزاز أصحابها بأي شكل كان.

ويأتي ذلك بعد أن تقدمت سيدة بشكوى

إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، بسبب ابتزازها وتهديدها من قبل شخص كانت على علاقة به.

وبحسب الشاكية، فقد جمعتها علاقة

غرامية مع أحدهم، وكانا يتبادلان الصور، لكن بعد انفصالهما بدأ بتهديدها برسائل تحوي تشهيرا وقدحا وذما، لكنها لم تتجاوب، وبهدف الضغط عليها شهر بها وفضح أمرها أمام المقربين منها.

في غضون ذلك، قام الأمن بالقبض على المبتز والتحقيق معه، ليعترف بما نسب له ويحال إلى القضاء.

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