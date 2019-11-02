كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع على حديقة لتفريق الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين فروا إلى المنطقة التجارية المركزية، وأضرموا النار في حواجز الشوارع ومحطات المترو في بعض من أسوأ أعمال العنف في أشهر من الاضطرابات.

وأصبح وسط المدينة، شوارعها التي تصطف على جانبيها البنوك ومتاجر المجوهرات والأزياء الراقية، ساحة معركة بعد سقوط الليل، حيث اندلعت اشتباكات بين الشرطة ونشطاء ملثمين يرتدون ملابس سوداء.

ومع غضب المتظاهرون من التدخل الصيني المتصور مع حريات هونغ كونغ، بما في ذلك نظامها القانوني، لأن المدينة عادت من الحكم البريطاني إلى الصين في عام 1997، وتنفي الصين هذا الاتهام.

ومع انتهاء المتظاهرين السلميين في صناعة الرافعات الورقية في تشاتر جاردن، ملعب الكريكيت في الأيام الاستعمارية، بدأ النشطاء بإلقاء القنابل الحارقة على الشوارع أمام مقر بنك "إيتش إيس بي سي" وقاعدة هونغ كونغ لبنك الصين.

كما ردت الشرطة مرة أخرى بالغاز المسيل للدموع على ما كان عطلة نهاية الأسبوع الثانية والعشرين على التوالي من الاحتجاجات، قام النشطاء فيما بعد بإشعال النار في مدخل المحطة المركزية لمترو "MTR"، وحطموا الجدران الزجاجية بالطوب في مكان آخر.

وقالت الشرطة في بيان "قام بعض مثيري الشغب الملثمين بتخريب المتاجر وارتكاب أعمال إحراق متعمد."

كما أغلق النشطاء الشوارع وأضرموا النار في المتاريس البلاستيكية، ورائحتهم المخلوطة بالغاز المسيل للدموع، ومزقوا مقصورتين للهاتف على الأقل من الأرض.

وغالبًا ما كان مترو "MTR" هدفًا لغضب المتظاهرين لأنه يغلق الخدمات لمنع تجمع الناس، تم إغلاق المحطة المركزية مساء اليوم السبت.

كما أظهرت لقطات تلفزيونية النوافذ الزجاجية المحطمة للفرع المحلي في الصين لوكالة أنباء شينخوا.

وتجمع المحتجون أيضًا عبر الميناء في الفندق ومنطقة التسوق في تسيم شي تسوي، عند طرف شبه جزيرة كولون، مع عشرات من الركاب في ستار فيري وهم يهتفون "يقاوم أهالي هونج كونج". تجمع المئات خارج مسجد كولون على طريق ناثان وهم يهتفون "الكفاح من أجل الحرية".

وكان الاستخدام المبكر للغاز المسيل للدموع في فيكتوريا بارك بمثابة محاولة لإيقاع المواليد في مسيرة وصفت بأنها "نداء طارئ" من أجل الحكم الذاتي لهونغ كونغ والتي وعدت بحرياتها عندما عادت إلى الحكم الصيني في ظل "دولة واحدة ونظامان" " معادلة.

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كما قام النشطاء، الذين يرتدون العديد من أقنعة الوجه المحظورة الآن، بسحب السياج المعدني واستخدموا هدفًا لكرة القدم لبناء حواجز بالقرب من المنتزه، وهو مكان تقليدي للتجمعات والوقفات الاحتجاجية لعقود من الزمان، وتصرفاتهم ملثمين من قبل آخرين يحملون مظلات.

وصاحوا قائلين "أهالى هونج كونج يقاومون" "ثورة عصرنا".

كما غنى الكثيرون النشيد الوطني البريطاني والأمريكي، ولوحوا بالأعلام متعددة الجنسيات، ودعا بعضهم إلى الاستقلال، وهو خط أحمر لزعماء الحزب الشيوعي في بكين تعهدوا "بسحق عظام" أي شخص يتابع مثل هذه الخطوة.

وانطلق المتظاهرون في جميع الاتجاهات، ورمي العديد منهم بالطوب بينما كانوا يتجهون نحو وسط المدينة، وقاموا ببناء حواجز الشوارع المؤقتة، أطلقت الشرطة خراطيم المياه والمزيد من الغاز المسيل للدموع في حي بار وان تشاي.

"اللامنطقية"

هاجم ناشطون الشرطة بقنابل حارقة واشعلوا حرائق الشوارع وهدموا المباني الحكومية والشركات التي اعتبرت مؤيدة لبكين خلال الاسابيع الاخيرة، وكان شرطي قد تعرض لكسر في الرقبة بسكين الشهر الماضي.

وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه والرصاص المطاطي والجولات الحية العرضية، أصيب عدة أشخاص.

كم لم يُمنح تجمع اليوم السبت في الحديقة إذنًا رسميًا من الشرطة، كما هو مطلوب، لكن هذا لم يمنع الناس من التجمع في الماضي، تم حظر أقنعة الوجه بموجب قانون الطوارئ في الحقبة الاستعمارية.

و قالت متظاهرة، 55 عامًا "ليس من المنطقي (أن يكون هذا التجمع غير مصرح به)"

و أضافت أن هذا هو حقنا الإنساني... الدعم العالمي مهم للغاية، نحن لسنا فقط في هونغ كونغ، العالم كله يدعم هونج كونج.

وقال جاء سايمون تسي، 84 عامًا، لرويترز "لم انضم إلى احتجاج في الشارع منذ مسيرة 1 أكتوبر التي أصبحت عنيفة للغاية، لكنني اليوم أضم صوتي لأننا نطلب الدعم الدولي، ونحث على مساعدة من 15 دولة، هذه هي الفرصة الأخيرة لسكان هونغ كونغ.

كما أكدت بيانات حكومية يوم الخميس الماضي أن هونج كونج انزلقت إلى الركود في الربع الثالث من العام لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

