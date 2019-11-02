كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 8 أطفال جراء انفجار قنبلة في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مسؤول أفغاني انه لقي ثمانية أطفال مصرعهم في انفجار قنبلة على جانب الطريق بالقرب من مدرستهم في مقاطعة تخار شمال شرق البلاد.

وقال سيد مهراج السادات، قائد شرطة المقاطعة، إن ضحايا هجوم السبت تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة.

ويقول إن الهدف المقصود من القنبلة كان على الأرجح قوات الأمن الأفغانية، التي غالبًا ما تستخدم الطريق. ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم.

يلقي السادات باللوم على مقاتلي طالبان الذين ينشطون في محافظة تخار، ولا سيما في منطقة درقاد، حيث وقع الهجوم.

في أكتوبر، شنت حركة طالبان هجمات واسعة النطاق في العديد من المناطق، بما في ذلك عاصمة المقاطعة طالقان، والتي صدتها قوات الأمن الأفغانية.

انتهت محادثات السلام التي دامت عامًا بين الولايات المتحدة وطالبان في سبتمبر، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصفقة "ميتة".

وفي وقت سابق، نفذت طالبان هجومًا انتحاريًا على موكب الرئيس الأفغاني أشرف غاني في شمال أفغانستان أسفر عن مقتل 24 شخصًا على الأقل، بينهم نساء وأطفال.

كان غاني حاضرا في المكان، لكنه لم يصب بأذى في هجوم الثلاثاء.

وقد نددت باكستان بالهجوم وقدمت تعازيها لأسر الضحايا، وكذلك صلواتها من أجل الشفاء العاجل لجميع الجرحى.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن "باكستان تدين الإرهاب بجميع أشكاله"، مضيفًا دعم إسلام أباد للجهود الأفغانية الرامية إلى إعادة السلام والاستقرار إلى البلاد التي مزقتها الحرب.

وكثيرا ما تتهم كابول باكستان بدعم طالبان التي صعدت هجماتها في أنحاء أفغانستان في الأشهر الأخيرة. تنفي باكستان التهمة

وقد اعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن هجوم مميت في شمال أفغانستان استهدف مسيرة حملة الرئيس أشرف غني الانتخابية، مما أسفر عن مقتل 24 شخصًا، وهجوم آخر في انفجار وقع في كابول بالقرب من السفارة الأمريكية.

Advertisements

يقول ذبيح الله مجاهد، الناطق بلسان طالبان، انه استهدف أحد الانتحاريين حراس الرئاسة الذين كانوا يحمون غني والتجمع في مقاطعة باروان الشمالية مع أفراد آخرين من قوات الأمن.

ولم يصب غني في الهجوم ولم يعرف على الفور ما إذا اصيب أي من حراسه في الانفجار الذي وقع في باروان اليوم الثلاثاء.

يدعي مجاهد أن الانتحاري في كابول استهدف قاعدة للجيش الأفغاني، ولم يقدم المسؤولون الأفغان بعد تفاصيل عن هذا الهجوم.

وتقول وزارة الخارجية الإيرانية إن وفدا من طالبان زار طهران لمناقشة آفاق السلام في أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء بورنا شبه الرسمية اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي قوله إن الوفد ناقش التطورات "الأخيرة" مع الجانب الإيراني. ولكنه لم يخض في التفاصيل.

يوم الاثنين، قال المتحدث باسم طالبان في قطر، سهيل شاهين، إن الوفد موجود في إيران. في ديسمبر، أكدت إيران زيارة نادرة لوفد مماثل إلى طهران.

لم تكن هذه المحادثات الأولى بين طالبان والمسؤولين الإيرانيين. في عام 2018، قالت إيران إن مثل هذه المحادثات قد تمت في الماضي وأنها ستواصل تسهيل المحادثات بين المتمردين والحكومة الأفغانية كجزء من الجهود المبذولة لوضع حد تفاوضي لحرب أفغانستان التي استمرت 18 عامًا.

أعلن مسؤولون أفغان أنه انفجرت قنبلة لاصقة مثبتة في سيارة تابعة للشرطة قرب موكب للرئيس أشرف غني في مقاطعة باروان الشمالية.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا.

يقول المتحدث باسم حملة الرئيس حامد عزيز إن غني كان هناك لكنه آمن ولم يتعرض لاذي. قال عزيز إنه سيقدم مزيدًا من التفاصيل لاحقًا.

وتقول وحيدة شاهكار، المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان، إن الانفجار وقع أثناء انطلاق الموكب اليوم الثلاثاء، عند مدخل المكان.

وتاتي هذه التطورات مع استعداد حوالي 100 الف عضو من قوات الأمن في البلاد ليوم الاقتراع. من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 28 سبتمبر.

