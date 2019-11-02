كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب أمريكي: التصويت لصالح قرار إبادة الأرمن لأن تركيا لا تحترم الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح النائب الديمقراطي الأمريكي "ستيف كوهين"، وهو الرئيس المشارك للاتحاد التركي الأمريكي، أن غرفة العلاقات، صوتت يوم الخميس الماضي لصالح القرار الذي يعترف بالقتل الجماعي للأرمن في أوائل القرن الماضي باعتباره إبادة جماعية ردًا على خلاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخير مع واشنطن.

"ووفقا لصحيفة "أحوال" التركي، فلقد عارض كوهين دائمًا القرار الأرمني، وصوت لصالحه هذا الأسبوع.

ونقلت الصحيفة عن كوهين قوله خلال جلسة أمام لجنة هلسنكي بالولايات المتحدة في الكونجرس الأمريكي: "لقد صوت لصالح القرار لأن تركيا لا يبدو أنها تحترم الولايات المتحدة على الإطلاق".

كانت تركيا والولايات المتحدة على خلاف بشأن العديد من القضايا في الآونة الأخيرة، بما في ذلك شراء تركيا للصواريخ الجوية الروسية والعملية التركية في شمال شرق سوريا التي تستهدف القوات الكردية السورية المدعومة من قبل الولايات المتحدة.

وقال النائب الأمريكي إن أردوغان قد أضعف استقلال القضاء بشدة وسيادة القانون في تركيا وأن الظروف المتدهورة في البلاد يجب أن تهم الولايات المتحدة، مذكرا بسجن القس الإمريكي أندرو برونسون.

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وأضاف: "لم تكن المحاكم في تركيا مستقلة تمامًا أبدًا، لكن إخضاع أردوغان للسلطة القضائية أصبح لا مثيل له في التاريخ الحديث، خلال حكمه الذي استمر 18 عامًا، جرد أردوغان القضاء التركي، وشغل مناصب قضائية رئيسية".

"وتابع: "اليوم، يعمل القضاء المسيس في تركيا كواحد من الميسرين الرئيسيين لهجمات أردوغان على الديمقراطية التركية، كان الصحفيون من بين أهم أهداف المحاكم، بوجود أكثر من 120 صحافيًا في السجن متهمين بالإرهاب الزائف أو تهم الدعاية للإرهاب، واستخدمهم لإعلان مراسيم الطوارئ لإغلاق أكثر من 45 صحيفة و16 قناة تلفزيونية و29 دار نشر ".

تم شن الهجوم التركي في 9 أكتوبر لإنشاء منطقة آمنة على طول حدودها مع سوريا تم تطهيرها من القوات السورية الكردية، حيث يخطط ملايين اللاجئين السوريين في تركيا لإعادة توطينهم.

عاد عدة آلاف سوري إلى شمال شرق سوريا، وفقًا للمسؤولين الأتراك. لكن العديد من هيئات حقوق الإنسان اتهمت تركيا بإعادة توطين السوريين بالقوة.