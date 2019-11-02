كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا أطلقت واشنطن على عملية قتل البغدادي اسم كايلا مولر؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال والدا كايلا مولر، الأمريكية البالغة من العمر 26 عامًا والتي اختطفتها داعش وقتلت في عام 2015، يوم الأربعاء وأن قرار تسمية العملية الطموحة التي قتلت زعيم داعش، أبو بكر البغدادي على شرف ابنتهما كان "هدية مذهلة."

وسافرت مولر، التي وصفتها عائلتها بأنها "إنسانية مخلصة"، إلى تركيا في عام 2012 وعبرت الحدود إلى سوريا، في مهمة لمساعدة الذين يفرون من الحرب الأهلية في البلاد. كانت تغادر مستشفى تديره جمعية أطباء بلا حدود الخيرية في مدينة حلب السورية عندما اختطفت في أغسطس 2013.

وخلال حديثه مع "اليوم" على قناة إن بي سي نيوز، انفتح آباء مولر، كارل ومارشا مولر، عن خسارتهم وأقروا أنه كان من الصعب التعبير عن شعورهم تجاه خبر وفاة البغدادي.

حيث قال والد مولر، أنا سعيد لأن الشخص الشرير قد رحل". مضيفًا، إذا كنت هناك أحد وهذا الرجل فعل ما فعله بكايلا، ثم يتم القضاء عليه، كيف سيكون شعورك؟"

وقالت والدة مولر عن المهمة التي سميت على اسم ابنتهما: "لقد كانت هذه مجرد هدية رائعة لكايلا".

وفي عام 2016، قدم المدعون الاتحاديون مزيدًا من التفاصيل حول الإساءات التي قيل إن مولر عانى منها في الأسر عندما اتهموا امرأة عراقية بلعب دور في سجن مولر. نسرين أسعد إبراهيم بحر أخبرت عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أن مولر وغيرها من الأسرى كانوا محتجزين في غرف مغلقة وفي بعض الأحيان مكبل اليدين.

في فبراير 2015، زعم تنظيم داعش، أن مولر قد قُتلت عندما قصفت طائرة مقاتلة أردنية المبنى الذي كانت محتجزة فيه. وأعرب المسؤولون الأمريكيون عن شكوكهم بشأن هذا الادعاء، في حين أنكرت الحكومة الأردنية أن غاراتها الجوية قتلت الرهينة الأمريكية.

والتفاصيل الدقيقة المحيطة بوفاة مولر ومكان وجود جسدها غير واضح، حيث قال والداها انهما كان لديهما أمل ضئيل في أنها ربما لا تزال على قيد الحياة.

Advertisements

وتوفي أبو بكر البغدادي، قائد داعش خلال عملية عسكرية أمريكية في سوريا.

في تصريحات للرئيس ترامب واصفًا بالتفصيل العملية التي قتلت البغدادي، قائلًا إنه "مات كالكلب" وأنه فجر نفسه في "نفق مسدود".

تحدث مستشار الأمن القومي، روبرت سي. أوبراين، في حديث إلى شبكة إن بي سي، عن البغدادي بأنه "إرهابي وحشي وشرير" وقال إن الولايات المتحدة قدمت أخيرًا رجلًا له تاريخ من قتل الأمريكيين، بمن فيهم الصحفيون جيمس فولي. وستيفن سوتلوف.

وقالت أوبراين، التي وصفت مولر بأنها "أميركية شابة عظيمة"، إن الجنرال مارك أ. ميللي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، هو الذي قرر تسمية العملية التي قتلت البغدادي خلفها.

وفي حديث إلى جمهورية أريزونا، امتدح والدا مولر طريقة تعامل ترامب مع الغارة وعبروا عن أملهم في أن يتمكنوا في يوم من الأيام من معرفة المزيد عما حدث لابنتهم.

وقالت مارشا والدة مولر للصحيفة، ما زلت أريد أن أعرف، أين كايلا؟ مضيفةً، "ما الذي حدث لها حقًا، وما الذي لم يتم إخبارنا به؟ ما زلت أقول أن كايلا يجب أن تكون هنا، وإذا كان أوباما حاسمًا مثل الرئيس ترامب، فربما كانت ستكون كذلك." لقد انتقد مولر إدارة أوباما في الماضي.

وقال والد مولر، وهو يصف محنة ابنته على أيدي داعش: "كانت محتجزة في العديد من السجون. كانت محتجزة في الحبس الانفرادي. لقد تعرضت للتعذيب. لقد تم تخويفها. لقد اغتصبت من قبل البغدادي نفسه".

أثناء وجودها في الأسر، صاغت مولر خطابًا لعائلتها يحثهم فيها على عدم ترك وضعها يثقل كاهلهم. وكتبت قائلة "لا أريد أن تكون مفاوضات إطلاق سراحي واجبك"، مضيفة: "أعلم أنكم تريدون أن أبقى قويةً. هذا هو بالضبط ما أقوم به.