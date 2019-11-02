كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل فلسطيني في غارة جوية إسرائيلية على معسكر تدريب لحماس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل فلسطيني يوم السبت في غارة جوية إسرائيلية على معسكر تدريب لحماس في قطاع غزة ردًا على مجموعة من الصواريخ من الجيب الساحلي.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن أحمد الشهري البالغة 27 عامًا، توفي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أثناء القصف الإسرائيلي الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت. ولم يتضح على الفور ما إذا كان مدنيًا أم مسلحًا.

وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين في الهجوم. وقال شهود في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس الجنوبية إن الثلاثة كانوا يجلسون في بستان مجاور لأحد مراكز حماس التي أصيبت.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الفلسطينيين أطلقوا 10 صواريخ من غزة على إسرائيل في ساعة متأخرة يوم الجمعة، وتم اعتراض ثمانية منها. وقالت الشرطة أن قذيفة واحدة أصابت منزلًا في بلدة بالقرب من الحدود، مما تسبب في أضرار ولكن لم تقع إصابات.

وردًا على ذلك، قال الجيش أن سلسلة من الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع تابعة لحركة حماس.

وقال الجيش، إنه "ينظر إلى الهجوم الصاروخي الذي يستهدف الأراضي الإسرائيلية بقسوة شديدة وهو مستعد لمواصلة العمل حسب الضرورة ضد محاولات إيذاء المدنيين الإسرائيليين".

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ولم تعلن أي من الجماعات المسلحة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ. وقال الجيش الإسرائيلي إن حماس هي المسؤولة في النهاية عن الهجوم.

وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب على مدار العقد الماضي، والتوترات عبر الحدود مرتفعة، ومثل هذه الاحتجاجات ليست نادرة.

وسحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من القطاع الساحلي الضيق في عام 2005 لكنها أبقت الجيب تحت الحصار، مشيرة إلى المخاوف الأمنية. ويعيش حوالي مليوني فلسطيني في غزة.

في وقت سابق الجمعة، قال مسؤولو الصحة، إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بنيران حية خلال الاحتجاجات على طول السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل.

أطلقت حماس المظاهرات الأسبوعية العام الماضي ضد الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 12 عامًا.

ويشرف الوسطاء الدوليون، بما في ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل لخفض شدة الاحتجاجات وتهدئة المنطقة الحدودية في مقابل مشاريع إنسانية في الجيب الساحلي. وحماس تتهم إسرائيل بعدم احترام الاتفاقية من خلال إبطاء تنفيذ الصفقة.

