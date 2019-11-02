كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهرون من هونج كونج يقتحمون مكتب وكالة أنباء الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المتظاهرون بتخريب مكتب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في هونج كونج للمرة الأولى خلال المظاهرات المناهضة للحكومة التي استمرت عدة أشهر، وحطموا النوافذ والأبواب.

عرضت وسائل الإعلام المحلية مشاهد من العواقب التي شملت حريقًا في بهو مكتب شينخوا في منطقة وان تشاي بهونج كونج، وظهرت النوافذ محطمة، وكانت هناك نقوش مكتوبة على الحائط. ولم يتضح ما إذا كان هناك أشخاص في المبنى.

ويستهدف المحتجون البنوك والشركات الصينية التي يُعتقد أنها مرتبطة بالبر الرئيسي للصين مع تصاعد الغضب ضد بكين التي يتهمها المحتجون بانتهاك الحريات المكفولة عندما أعادت بريطانيا هونج كونج إلى الصين في عام 1997.

في وقت سابق من اليوم السبت، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في المنطقة بعد أن ألقى بعض المتظاهرين قنابل البنزين عليهم في اعمال جديدة من الفوضى.

في تحد لحظر الشرطة، تدفق الآلاف من المتظاهرين الملثمين الذين يرتدون ملابس سوداء في منطقة التسوق المركزية في هونج كونج لحضور تجمع آخر يطالبون باستقلال ذاتي ذي مغزى بعد أن أوضحت بكين أنها قد تشدد قبضتها على الإقليم.

بدأت الاحتجاجات في يونيو بشأن خطة تم تعليقها الآن للسماح بتسليم أشخاص إلى البر الرئيسي للصين، ولكنها تضخمت منذ ذلك الحين الي حركة تسعى لإجراء انتخابات مباشرة لزعماء هونج كونج حيث وعدت المدينة بذلك عندما أعادت بريطانيا إلى الصين في عام 1997.

احتل العشرات من المتظاهرين الشوارع في منطقة تسوق خليج كوزواي الراقية يوم السبت، ورددوا شعارات مؤيدة للديمقراطية. تجمع حشد كبير آخر في حديقة فيكتوريا بارك القريبة.

أجرت شرطة مكافحة الشغب عمليات تفتيش وأصدرت تحذيرات من أن التجمع غير قانوني وأن المتظاهرين انتهكوا الحظر الذي فرضته الحكومة على الأقنعة.

دعا الناشط البارز المؤيد للديمقراطية جوشوا وونغ 100 ألف شخص إلى التجمع في عطلة نهاية الأسبوع الـ 22 على التوالي.

خرج المتظاهرون إلى الشوارع لمدة خمسة أشهر من الاضطرابات العنيفة في بعض الأحيان، غاضبين من التدخل الصيني المتصوَّر بحريات هونغ كونغ، بما في ذلك نظامها القانوني والسياسة. تنفي الصين التهمة.

وهاجم بعض النشطاء الشرطة بقنابل حارقة واشعلوا حرائق بالشوارع وهدموا المباني الحكومية والشركات التي تعتبر مؤيدة لبكين.

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قد تعرض شرطي لطعن في الرقبة بسكين الشهر الماضي. وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه والرصاص المطاطي والجولات الحية العرضية. وأصيب عدة أشخاص.

تم استبعاد ونج من الترشح للانتخابات المحلية القادمة، وهي خطوة قال إنها "مدفوعة سياسيا بوضوح".

وقال للصحفيين يوم الجمعة "إذا كان هناك المزيد والمزيد من الناس، ليس فقط بضعة آلاف، وخرج أكثر من 100 الف شخص من سكان هونغ كونغ إلى الشوارع غدًا، سيعرف العالم كيف يناضل أهالي هونج كونج من أجل انتخابات حرة".

و قد اكدت البيانات الحكومية أن هونج كونج تراجعت إلى الركود للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في الربع الثالث، متأثّرة بالاحتجاجات العنيفة المتزايدة المناهضة للحكومة والحرب التجارية الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة والصين.

انكمش الاقتصاد بنسبة 3.2 ٪ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من الفترة السابقة، وتقلص للربع الثاني على التوالي ليطابف التعريف الفني للركود، وفقا لبيانات الحكومة الأولية.

خلافا عن العام السابق، تقلص الاقتصاد بنسبة 2.9 ٪. كانت القراءات الأضعف بالنسبة للمركز المالي الآسيوي منذ 20082009.

مع عدم وجود نهاية للاحتجاجات في الأفق، حذرت زعيمة المدينة كاري لام يوم الثلاثاء من أن النمو قد ينكمش لمدة عام كامل حيث تراجعت مبيعات التجزئة والسياحة.

اندلعت الاحتجاجات في أوائل يونيو واصبحت أكبر أزمة سياسية في المدينة منذ عقود، امتدت إلى مطالب بالاقتراع العام والتحقيق في مزاعم انتهاكات الشرطة، بما في ذلك رش المسجد والمارة بمياه عالية الضغط مصبوغة بالأزرق من مركبة هجومية في المناطق الحضرية.

لكن أثار الاقتراح مخاوف واسعة النطاق من أن سكان هونغ كونغ، الذين حافظوا على محاكمهم المستقلة منذ أن انتقلوا من الحكم البريطاني إلى الحكم الصيني في عام 1997، سوف يتعرضون لخطر إرسالهم إلى النظام القضائي الذي يسيطر عليه الحزب الشيوعي الصيني. اعلنت لام الشهر الماضي أنها ستسقط مشروع القانون في مواجهة معارضة شرسة.

في خضم الفوضى السياسية المستمرة وعنف الشوارع، تم التشكيك في قدرة لام علي قيادة هونج كونج

