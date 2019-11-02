كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميليشيات الحوثي تبتز منظمات الإغاثة الأممية باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفعت المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة، مبالغ مالية لقيادات ميليشيات الحوثي لتسهيل مهام أنشطتها، حسبما أفادت مصادر محلية بالعاصمة اليمنية، صنعاء.

وبحسب المصادر المحلية اليمنية، أن ميليشيات الحوثي تضع تحديات وعراقيل عدة أمام عمل المنظمات الدولية، ما اضطر الأخيرة إلى دفع مبالغ مالية لقيادات حوثية مقابل توزيع المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني بمناطق الحوثي، فيما يتحصل قيادات الميليشيات نسبتهم من المساعدات المحصلة، وفق المصادر.

وتقوم كافة المنظمات الأممية العاملة في اليمن، بتوزيع جزء من المساعدات لقيادات حوثية، كي تتمكن من توزيع مساعداتها والحصول على نسبتها.

إلى ذلك، أوضح أن أي منظمة عاملة في اليمن تقوم بإخراج المخصص المالي للحوثيين من أي عمل إنساني، وتقوم بتوزيعها على المديرين التنفيذيين المسؤولين عليها.

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ونوه بأن أبرز القيادات التي تبتز المنظمات، هم: أحمد حامد (أبو محفوظ) مدير مكتب الرئاسة التابع للحوثيين، وأبو عماد (مطلق المراني) وكيل الأمن القومي سابقاً، وثالثهم وزير الصحة المتوكل.

سرقة مساعدات الموظفين

وكانت مصادر صحافية في مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة، الخاضعة لسيطرة الميليشيات في صنعاء، قد كشفت، الشهر الماضي، تعرض المساعدات المخصصة للموظفين العاملين في المؤسسة من قبل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة للسرقة.

وأوضحت المصادر أن الصحافيين في المؤسسة تلقوا للمرة الثانية اتصالات من قبل برنامج الغذاء العالمي ليسألهم عما إذا كانوا قد استلموا السلال الغذائية لشهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر من العام الحالي.

كما أكدت أن جميع الصحافيين لم يستلموا أي نوع من المساعدات.