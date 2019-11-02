في مشاهد صادمة.. تلاميذ وتلميذات يتعاطون “السلسيون” قرب مؤسسة تعليمية ببني ملال

تداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي مشاهد صادمة، لعدد من التلاميذ وهم يتعاطون المخدرات قرب المؤسسة التي يدرسون بها، بمدينة مني ملال.

ووثق شريط الفيديو الذي نشرته أولا صفحات فيسبوك محلية، قيام عدد من التلاميذ والتلميذات الذين يتابعون دراستهم بالثانوية الإعدادية الحسن الثاني بالمدينة، بتعاطي مادة “السيسليون” عبر الشم، ما أثار استياء عارما وتساؤلات حول من يتحمل مسؤولية مراقبة هؤلاء القاصرين.