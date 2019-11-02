كأس محمد السادس.. أ. آسفي يخصص استقبالا مميزا لبعثة الترجي التونسي

خصص مسؤولو فريق أولمبيك آسفي لمرة القدم، استقبالا مميزا لبعثة نادي الترجي التونسي، الذي حل بالمغرب لمواجهة الأولمبيك غدا الأحد، برسم ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وحرص الفريق المسفيوي بقيادة رئيس النادي أنور دبيرة، على استقبال الوفد التونسي فور وصوله مطار مراكش المنارة، أمس الجمعة، حيث كان على رأس بعثة الترجي رئيس الفريق، حمدي المؤدب.
وتوجهت بعثة بطل تونس بعد ذلك إلى مقر إقامتها بمدينة آسفي، حيث حظي الفريق باستقبال مميز من طرف أعضاء المكتب المديري للقرش المسفيوي.
وتقام المباراة على أرضية ملعب المسيرة بآسفي، بداية من السابعة مساء، على أن تجرى مواجهة العودة في 23 من الشهر الجاري، بملعب رادس، في العاصمة التونسية تونس.
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