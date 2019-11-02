الحكومة تستعد لموسم الثلوج.. 953 آلية وشاحنة و10 قناطر للإغاثة

اختارت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، مدينة ميدلت، لاحتضان اللقاء التنسيقي والتأطيري للموسم الشتوي 2019-2020، والذي افتتحه الوزير عبد القادر اعمارة، معلنا عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة استعدادات لموسم الثلوج.

وكشف وزير التجهيز والنقل، عن تعبئة حوالي 953 آلية وشاحنة، ضمنها 23 حاملة للآليات و106 وحدة لإزاحة الثلوج، بالإضافة إلى 10 قناطر للإغاثة (5 منها في طور الاستغلال)، كما ستكون رهن الإشارة فرق محترفة للتدخل، في حالات الانقطاعات الطويلة الأمد.

وشدد الوزير على عزم “الحكومة تقديم خدمة عمومية جيدة بإيجاد الحلول المناسبة لمجمل التساؤلات التي تهم مجال الاستدامة الشتوية”.

وقال اعمارة، إن التغيرات المناخية التي شهدها المغرب، خلال السنوات الأخيرة، تترتب عنها انقطاعات متكررة للطرق بسبب تساقط الثلوج والفيضانات، الشيء الذي يلحق أضرارا للساكنة والاقتصاد الوطني.

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وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن الوزارة تضع مستعملي الطريق في صلب اهتماماتها على مستوى الاستدامة الطرقية، مذكرا بالتحضير القبلي للموسم الشتوي الذي يتم غالبا في شهر يونيو من كل سنة، وذلك من خلال عقد عدة اجتماعات تحضيرية وتزويد المصالح الخارجية بمختلف الوثائق ومناهج العمل، وكذا إصلاح آليات التدخل، كما يهم الأمر تموضع الآليات في النقط الحساسة.

وأكد اعمارة، أن المهمات التفقدية التي باشرتها مصالح مديرية الطرق، خلال شهري شتنبر وأكتوبر من هذه السنة، وشملت 22 مديرية معنية بتساقط الثلوج، مكنت من إعداد مخطط عمل.

واعتبر أنه من الضروري “مواصلة المجهودات المبذولة من أجل تحسين إستراتيجيتنا المتعلقة بالخدمة الشتوية”، وذلك نظرا للانتظارات المتزايدة لمستعملي الطريق والطلبات الملحة للشركاء.