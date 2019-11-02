أفغانستان: مقتل 9 أطفال في انفجار لغم أرضي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 9 أطفال صباح اليوم، السبت، في انفجار لغم أرضي في شمالي شرقي أفغانستان. واتهمت حركة طالبان بزرعه في المنطقة.

ووقع الانفجار في منطقة دارقد في ولاية تخار عندما مر أطفال فوق لغم كان مزروعًا على طريق في قرية تسيطر عليها حركة طالبان.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية تخار، جواد هجري، لوكالة فرانس برس "استشهد تمام الساعة 08:30 (04:00 ت غ) هذا الصباح تسعة طلاب مدرسة إثر انفجار لغم أرضي زرعته حركة طالبان".

وأضاف أن جميع الأطفال صبية تتراوح أعمارهم بين سبعة و11 عامًا.

ولم يصدر أي تعليق بعد من طالبان على الحادثة.

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وكانت قد نشرت الأمم المتحدة، الشهر الماضي، تقريرا قالت فيه إن عددا "غير مسبوق" من المدنيين قتلوا أو أصيبوا في أفغانستان من تموز/ يوليو حتى أيلول/ سبتمبر هذا العام.

وتشكّل الأرقام، 1174 حالة وفاة و3139 إصابة منذ الأول من تموز/ يوليو حتى 30 أيلول/سبتمبر، زيادة بنسبة 42 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وحمّلت الأمم المتحدة "عناصر مناهضة للحكومة" على غرار طالبان الجزء الأكبر من المسؤولية.

وقبل شهر، قتل سبعة أطفال، وأصيب عشرة بجروح في ولاية لغمان عندما انفجرت قذيفة كانوا يلعبون بها.