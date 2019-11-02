هاني بن بريك يكشف عن ثالوث الشر في المنطقة المدعوم من قطر

السبت 2 نوفمبر 2019

هاني بن بريك

كتب متابعات_السعودية نيوز

قال نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، أن ثالوث الشر في منطقتنا هو ميليشيا الحوثي، تنظيمي القاعدة، الإخوان .. لافتاً إلى أن هذا الثلاثي مدعوم من قطر بشكل جلي .



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وأضاف "الثالوث أدوات النظام القطري لهزيمة التحالف بقيادة السعودية، وستعمل قطر العجب بهذا الثالوث لاقتحام عدن، فبهذا فقط تستطيع هزيمة التحالف، وأعظم خديعة لقطر ما تسميه الجيش الوطني، وقد انفضح أمره" .

وتابع في سلسلة تغريدات "بعد تطهير الجنوب من الحوثي دخلنا في حرب مع الإرهابيين وفرت مجاميعهم إلى مأرب والبيضاء، ومن وقت لآخر تصطادهم الطائرات هناك دلالةً على إيواء الحوثيين والمسيطرين على مأرب للإرهابيين" .

وأشار إلى أنه لم نسمع عن حملة في مأرب لمحاربة القاعدة ولا الحوثي يكافحهم في البيضاء .. مؤكداً أنهم يعيشون في وئام كامل لأن الراعي قطر.