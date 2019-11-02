بالوثيقة.. نقابة المعلمين تمدد الاضراب عن الدوام اسبوعاً

تنشر الخليج 365، وثيقة صادرة من نقابة المعلمين العراقيين، تتضمن تمديد الاضراب عن الدوام لاسبوع اخر بدءاً من الاحد المقبل. واعلنت نقابة المعلمين العراقيين، الاثنين الماضي، عن الاضراب العام لمدة اربعة ايام، فيما اشارت الى أن ما يتعرض له المتظاهرون "عنف غير مبرر".

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