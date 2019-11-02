افاد مصدر امني، السبت، بأنه تم غلق شارع ابو نؤاس قرب فندق الشيراتون وسط بغداد بالكتل الكونكريتية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية باشرت باغلاق الطريق من شارع ابو نؤاس قرب فندق الشيراتون باتجاه ساحة التحرير وسط بغداد بالكتل الكونكريتية". واضاف انه "لم تعرف لغاية الان سبب غلق الشارع". Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غلق شارع ابو نؤاس قرب فندق الشيراتون بالكتل الكونكريتية 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.