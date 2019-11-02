دير شبيجل: تركيا اعتقلت 14 ألمانيا منذ بداية أكتوبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مجلة دير شبيجل الألمانية، ذائعة الصيت، إن السلطات التركية اعتقلت 14 ألمانياً منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفة أن الخارجية الألمانية تكثف تحذيراتها من السفر لتركيا في الوقت الحالي.

ونقلت المجلة عن مصادر في وزارة الخارجية الألمانية، لم تكشف عن هويتها، أن السلطات التركية تستهدف الألمان ذوي الأصول الكردية، بشكل خاص.

ونتيجة لتلك الاعتقالات، كثّفت برلين من تحذيراتها للرعايا الألمان من السفر لتركيا، مبررة ذلك بـ"وجود موجة اعتقال تستهدف الألمان في تركيا، خاصة المنحدرين من أصول كردية".

وفي أغسطس/آب الماضي، ذكرت صحيفة بيلد الخاصة في تقرير أن 62 ألمانياً يقبعون في السجون التركية، يضاف إليهم 38 محتجزاً بوسيلة أخرى، حيث أصدر النظام قرارات بمنع خروجهم من البلاد.

وبالإضافة إلى ذلك، يحاكم في تركيا ألمان، مثل الصحفيين ميسال تولو ودينيس يوجيل، غيابيا، بمزاعم الترويج للإرهاب.