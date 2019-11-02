ماكرون يصل إلى بكين الإثنين في سادس زيارة خلال 3 سنوات

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين المقبل، زيارة للصين تستغرق 3 أيام، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس شي جين بينغ، في لقاء يعد السادس خلال السنوات الـ3 الأخيرة.

وأعلن قصر الإليزيه أن شي سيستقبل ضيفه "ماكرون"، الأربعاء، في بكين لعقد مباحثات رسمية تهدف للدفع بـ"الأجندة الأوروبية-الصينية" حول المناخ والتنوع البيئي إلى الأمام.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان: "نترقب أربعين عقدا" في المجالات التقليدية في العلاقات الفرنسية-الصينية (الأغذية والسياحة والصحة وغيرها).

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بدوره، قال زهو جينغ، من وزارة الخارجية الصينية، إن شي يولي أهمية كبرى لهذه الزيارة التي تشكل مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية.

وفي مارس/آذار، أكد الرئيسان في باريس تصميمهما على الدفاع عن "تعددية قوية" لمواجهة التصريحات الأمريكية.





وفي بداية عام 2108، قدّم الرئيس ماكرون حصانا من جياد الحرس الجمهوري الفرنسي لنظيره الصيني، في زيارة هي الأولى لرئيس من الغرب منذ أن تم التمديد للأخير لولاية جديدة.

هديةٌ تُعَد سابقة في التاريخ الفرنسي، فهذه المرة الأولى التي يقدم فيها رئيس فرنسي أحد جياد فرقة الفرسان هدية، ما اصطلح الإعلام الغربي على تسميته "دبلوماسية الحصان" التي تأتي ردا على "دبلوماسية الباندا" الصينية بعد أن أصبحت بريجيت زوجة ماكرون عرّابة لحيوان الباندا الذي أهدته بكين لحديقة حيوان قرب باريس.