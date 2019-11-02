تعديلات دستورية في بنين وسط رفض المعارضة

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أحمد محمدالسبت 2019/11/2 04:53 م بتوقيت أبوظبي
مقر البرلمان في بنين
صدقت الجمعية الوطنية (البرلمان) في بنين، السبت، على تعديل دستوري يحدد دورات حكم رئيس الجمهورية في دورتين، كما زاد من مدة البرلمانيين إلى ثلاث دورات، وسط رفض قوى المعارضة للخطوة.
وأكد التعديل الدستوري الجديد أن رئيس الجمهورية لا يمكنه تولي الرئاسة "إلا مرتين فقط في حياته"، بينما كان الدستور السابق ينص على "ولاية رئاسية قابلة للتجديد أكثر من مرة".
كما نصت التعديلات الدستوري على استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية، ينتخب معه بالاقتراع العام المباشر، وعلى إلغاء عقوبة الإعدام، وتمثيل أفضل للنساء في البرلمان، وتنظيم انتخابات عامة "رئاسية وتشريعية وبلدية" عام 2026.
وتضمنت النسخة الجديدة من الدستور تعديل 40 مادة من مواد الدستور، في المرة الأولى لتعديله منذ عام 1990.
من جانبها، أبدت المعارضة في بنين رفضها للتعديلات، واصفة إياها بـ"أحادية الجانب"، مشيرة إلى سيطرة الحزب الحاكم على الجمعية الوطنية "البرلمان".
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